روسيا تواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في انفجارات أنابيب غاز "نورد ستريم"

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه سيواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجارات التي استهدفت العام الماضي خطوط أنابيب غاز نورد ستريم المارة تحت بحر البلطيق.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق حيادي من أجل كشف الجناة.

وأضاف خلال إفادة صحفية يومية "سنفعل كل ما بوسعنا لمواصلة الإصرار على فتح تحقيق دولي"، لكنه لم يتطرق لخطوات موسكو المقبلة.

يشار إلى أن روسيا فشلت أمس الاثنين في إقناع مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي وتسببت في تصدعات بخطوط نورد ستريم الواصلة بين روسيا وألمانيا، وأدت لتسرب الغاز إلى البلطيق.

وقال بيسكوف إن روسيا "تأسف" لما آل إليه الأمر في الأمم المتحدة. وأضاف "نعتقد أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق موضوعي بمشاركة كافة الأطراف المعنية، كل من يمكنهم إلقاء الضوء على من خطط ونفذ هذا العمل الإرهابي".