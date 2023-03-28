روسيا تختبر صواريخ "موسكيت" المضادة للسفن والأسرع من الصوت في بحر اليابان

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان.

وأضافت عبر حسابها على تليغرام "في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو".

وتابعت "أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو 100 كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخين كروز من طراز موسكيت".

والصاروخ بي-270 موسكيت صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى وله أصل سوفياتي، ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترا.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من تحليق قاذفتين إستراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من 7 ساعات في رحلة قالت موسكو إنها كانت "مقررة".