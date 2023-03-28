بينهم أقرباء لبشار الأسد.. أميركا وبريطانيا تعاقبان شخصيات مرتبطة بتجارة الكبتاغون من سوريا

فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على 11 اسما قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة تساعد في جني أرباح لحكومة النظام السوري.

وقالت بريطانيا إن تجارة مخدر الكبتاغون، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإن الـ11 فردا الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات هم رجال أعمال وقادة مليشيات أو أقرباء للرئيس.

وأضافت بريطانيا أن المجموعة ساعدت في إنتاج الحبوب أو تهريبها عبر الشرق الأوسط وإلى أوروبا وآسيا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، إن "نظام الأسد يستخدم أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري". وأضاف أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصلان محاسبة النظام على قمع الشعب السوري بوحشية وتأجيج عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

بدورها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على 6 أشخاص، بينهم اثنان من أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد لدورهم في إنتاج مخدر الكبتاغون أو تصديره.

وقالت الوزارة إن الاتجار في الكبتاغون يحقق ربحا يُقدر بمليارات الدولارات وإن العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين وهيمنة عائلة الأسد على تجارة هذا المنشط الخطير الذي يُسهم في تمويل حكومة النظام السوري.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا إم جاكي "أصبحت سوريا رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان".

وأضافت "بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بأرباح الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها من المساعدات المالية التي تمكن النظام من الاستمرار في قمع الشعب السوري".

ما حبوب الكبتاغون؟

حبوب الكبتاغون (Captagon)، وباسمها العلمي الفينيثايلين (Fenethylline) تم تصنيعها من مزج كل من مادتي الأمفيتامين (Amphetamine) المنبه للجهاز العصبي المركزي، والتيوفيلين (Theophylline).

وتم تصنيع هذا الدواء بداية عام 1961، واستخدم بعدها من أجل علاج الأطفال المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) أو كعلاج بديل لمرض التغفيق والاكتئاب. وفي المقابل، تعد حبوب الكبتاغون مادة مدمنة جدا، ولهذا السبب بالتحديد أصبحت غير قانونية في معظم دول العالم منذ عام 1986.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن سوريا باتت أكبر منتج للكبتاغون في العالم، والأردن ولبنان من ممراته، مشيرة إلى ضبط أكثر من 250 مليون حبة خلال العام الماضي.