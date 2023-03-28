بدعوى تعرض حياته للخطر بالسجن.. الإفراج بكفالة عن عسكري أسترالي ارتكب جرائم حرب بأفغانستان

أفرجت محكمة أسترالية بكفالة عن أوليفر شولز، أحد العسكريين الأستراليين الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال فترة وجودهم في أفغانستان.

وقال فيليب بولتن، محامي شولز في بيان، إنه تقدم بطلب لإحدى المحاكم بمدينة سيدني، للإفراج عن موكله، بدعوى "تعرض حياته للخطر من قبل متطرفين موجودين معه في السجن نفسه".

وعلى إثر ذلك، أفرجت المحكمة المحلية عن العسكري الأسترالي، بناء على المبرر المذكور.

ودخل شولز السجن الأسبوع الماضي في إطار تحقيق للشرطة الفدرالية الأسترالية حول قيام مجموعة مكونة من 19 عسكريا من اللواء الجوي الخاص الأسترالي (SAS)، بقتل مدني أفغاني قبل سنوات بإطلاق النار عليه مباشرة وسط حقله.

وكانت القوات الأسترالية انتشرت في أفغانستان طيلة 20 عاما، في إطار قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة، قبل أن تعلن انسحابها في 2021، بعد مقتل 41 جنديا لها من أصل 39 ألفا كانوا في أفغانستان.