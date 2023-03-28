الأقصى دون قبة الصخرة.. صورة إسرائيلية تثير غضب الفلسطينيين وسخطهم

سادت حالة من الاستنكار والغضب منصات التواصل الفلسطينية بعد تداول صورة لحائط البراق تم تعليقها في مكتب لجنة الاستئناف التابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، وقد تم حذف قبة الصخرة الذهبية التي من المفترض أن تظهر بوضوح خلف حائط البراق.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أول أمس الأحد تقريرا تناولت فيه الصورة التي حُذفت منها قبة الصخرة الذهبية بالأقصى وعُلقت في غرفة الاستقبال بمكتب لجنة الاستئناف المركزية، التي يستأنف فيها الفلسطينيون بالقدس تصاريح البناء المرفوضة من قبل البلدية، وفقًا للصحيفة.

ילדים יקרים, התוכלו לזהות מה חסר בתמונה שתלויה במשרדי ועדת הערר המחוזית ירושלים? pic.twitter.com/nUG7B0S6op — Yael Freidson יעל פרידסון (@YaelFreidson) March 26, 2023

وظهر خلف حائط البراق مبنى مسجد قبة الصخرة لكن من دون قبته الذهبية، قبل أن يُزيل المكتب هذه الصورة.

وبحسب الصحيفة، فقد ادّعى المسؤولون في المكتب أن الصور عُلقت من قبل شركة خارجية، وأن الشخص الذي علق الصورة قد لا يكون لاحظ العنصر المفقود، وقد أُزيلت الصورة "حتى لا تسيء للمشاعر الدينية".

الاحتلال يزيل قبة الصخرة من الصور التي تظهر حائط البراق للمسجد الأقصى

للتنويه والإشارة لكل المطبعين لمعرفة ما هو قادم في مخططاتهم #التطبيع_خيانة #المسجد_الأقصى #القدس pic.twitter.com/Y65YUoaUdY — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) March 26, 2023

واستنكر ناشطون فلسطينيون محو قبة الصخرة من الصورة، متهمين وزارة الداخلية الإسرائيلية بالتعمّد في فعل ذلك، ووصفوا ذلك بـ"المخططات الخبيثة" التي "تؤكد على مخاطر الهدم التي تتهدد مسجد قبة الصخرة".

وأصدرت "الجبهة العربية الفلسطينية" بيانا قالت فيه إن إزالة قبة الصخرة من الصورة "يكشف عن مخططات الاحتلال بهدم قبة الصخرة وتهويد المسجد الأقصى المبارك"، ودعت إلى تحرّك فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الفلسطينية.

وفي تعليقه على الصورة وصف الناشط محمد شكري ما حدث بأنه "مخططات خبيثة".

مخططات خبيثة.. الاحتلال يزيل قبة الصخرة من صورة لساحة حائط البراق علقت في قاعة استقبال لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية في #القدس. pic.twitter.com/QMZFFxZWld — Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) March 26, 2023

وقالت صفحة "هنا فلسطين" إن هذه الصورة تكشف مخططات الاحتلال المبيّتة ضد المسجد الأقصى وباحاته وقبة الصخرة، ويؤكد على مخاطر الهدم التي تتهدده.

صورة تكشف مخططات الاحــــتــــــلال المبيتة ضد المسجد الاقصى وباحاته وقبة الصخرة، ويؤكد على مخاطر الهـــــدم التي تتهدده. اوردت صحيفة هآرتس: تم إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة حائط البراق علقت في قاعة استقبال لجنة الاستئناف التابعة لوزارة لداخلية الاســــرائـــيليـة في القدس. pic.twitter.com/9dp8ae4795 — هنا فلسطين (@Palestine27k) March 27, 2023

يشار إلى أن المسجد الأقصى الشريف يتكون من عدة أبنية، ويحتوي على عدة معالم يصل عددها إلى 200 معلم، منها مساجد وقباب وأروقة ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار، وغيرها من المعالم.

ويشمل المسجد الأقصى كلا من قبة الصخرة المشرفة (القبة الذهبية) الموجودة في موقع القلب منه، والجامع القِبْلِي (ذي القبة الرصاصية) الواقع أقصى جنوبه ناحية القِبلة.