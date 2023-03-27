"نحن على مفترق طرق خطير وسأقلب كل حجر بحثا عن حل".. نتنياهو يعلن تعليق التعديلات القضائية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الاثنين- إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغبة في منع الانقسام في الأمة، وفق قوله.

وأضاف -في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة- "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".

وتحدث نتنياهو بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من كبرى الاحتجاجات في إسرائيل.

وتطرق نتنياهو إلى تلك المظاهرات المعارضة واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بالجيش قائلا إن -ما سماها- أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلاد، معتبرا أن رفض الخدمة العسكرية هو نهاية إسرائيل.

وفور انتهاء خطاب نتنياهو، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل تعليق الإضراب إثر إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية.

وقد تظاهر نحو 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية) باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل.

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