موريتانيا.. اعتقال مدبر عملية فرار 4 معتقلين من سجن بالعاصمة نواكشوط

أعلنت الشرطة الموريتانية، أمس الأحد، أنها اعتقلت شخصا دبر عملية فرار 4 معتقلين مطلع مارس/آذار، قُتل 3 منهم خلال عملية اعتقالهم بينما قُبض على الرابع حيا.

وقالت الشرطة، في بيان على فيسبوك، إن إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني اعتقلت الأحد في نواكشوط محمد تي، المكنى أبو أسامة، مشيرة إلى أنه "مُدبر عملية فرار 4 سجناء مُدانين في قضايا إرهابية من السجن المركزي في نواكشوط مساء الخامس من مارس/آذار 2023".

ولم تُدلِ السلطات بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الرجل، لكنها ذكرت أنه سيُحال إلى العدالة بعد انتهاء التحقيق.

وبعد 5 أيام على فرارهم، أشارت السلطات إلى مقتل 3 من الهاربين، بينهم السالك ولد الشيخ الذي تعتبره السلطات خطيرا على وجه الخصوص، فيما اعتُقل الرابع حيا.

وقُتِل حارسان أثناء فرار هؤلاء السجناء، فيما قُتِل عنصر أمن خلال محاولة اعتقالهم.

أحكام بالإعدام

وحُكِم على ولد الشيخ عام 2011 بالإعدام على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز واستهداف السفارة الفرنسية.

وخلال السنوات الماضية، أصدر القضاء الموريتاني أحكاما بالإعدام بحق العشرات بعد أن وجه إليهم تهما تتعلق "بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء لجماعات إرهابية وتهديد أمن واستقرار البلاد".

وعلى الرغم من عدم إلغائها، لم تُطبق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.

وسبق أن فر السالك ولد الشيخ من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2015 قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد 3 أسابيع.

وتعتبر الولايات المتحدة المنخرطة في عملية مكافحة المنتمين لتنظيمات مسلحة بمنطقة الساحل، أن السالك ولد الشيخ هو أحد منظمي اغتيال 4 سياح فرنسيين في جنوب شرق موريتانيا عام 2007.