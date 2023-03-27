مقتل ستة مدنيين في هجوم انتحاري في كابل

قُتل 6 مدنيين اليوم الاثنين في هجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية بالعاصمة الأفغانية كابل، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور.

وأوضح تاكور -في تغريدة على تويتر- أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي كان يحملها "انفجرت، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الانفجار وقع أمام مركز تجاري ليس بعيدا عن الوزارة، بينما ذكرت وكالة الأناضول أن من بين المصابين 3 من قوات طالبان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير، علما أن هذا الهجوم هو الأول منذ بداية شهر رمضان. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة من العام الماضي عديدا من الهجمات.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من 3 أشهر التي يقع فيها هجوم قرب وزارة الخارجية.

ويوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أدى هجوم انتحاري أمام مدخل الخارجية إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 53، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية ذلك الهجوم.

وتراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ سيطرة طالبان على البلاد في الخامس من أغسطس/آب 2021، لكن الوضع الأمني تدهور مجددا مع تبني تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الهجمات الدامية.