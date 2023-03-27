ما أبرز القاذفات الإستراتيجية القادرة على حمل صواريخ برؤوس نووية لدى روسيا وأميركا؟

في خضم أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا -والتي دخلت عامها الثاني- تصاعد الجدل في الساعات الماضية بشأن قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.

وقد دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا القرار واتهم حلف الناتو بالتوسع شرق آسيا، فيما قال متحدث باسم الحلف إن خطاب روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسؤول، مضيفا أن الحلف متيقظ ويراقب الموقف.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن استضافة بيلاروسيا أسلحة نووية روسية تهديد للأمن الأوروبي.

ومع السجال الدائر بشأن احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا يلقي التقرير المرفق للجزيرة نظرة على أبرز القاذفات الإستراتيجية القادرة على حمل صواريخ برؤوس نووية لدى روسيا والولايات المتحدة، حيث تمتلك الأولى القاذفة "توبوليف-160" (Tupolev-160)، فيما تعتمد الثانية على القاذفة "بي-1 لانسر" (B1-Lancer).