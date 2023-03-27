"لن تردعنا".. واشنطن تعلن استمرار مهام قواتها في سوريا رغم الهجمات الدامية

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن انتشارها المستمر منذ ما يقرب من 8 سنوات في سوريا، حيث تقاتل فلول تنظيم الدولة الإسلامية، رغم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية الأسبوع الماضي من جماعات تدعمها إيران.

واستهدفت طائرة مسيرة هجومية قاعدة أميركية في سوريا في 23 مارس/آذار الجاري؛ مما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر و5 جنود أميركيين. وردت القوات الأميركية بضربات جوية وتبادل لإطلاق النار قالت مصادر سورية إنه أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين و11 مقاتلا في فصائل مؤيدة للحكومة و5 مسلحين غير سوريين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لم تشهد أي هجمات أو ردود فعل أخرى خلال 36 ساعة الماضية في سوريا، مضيفا "سنظل يقظين".

وأشار إلى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الماضي التي حذر فيها إيران من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأميركيين.

وأضاف "لم يطرأ أي تغيير على الوجود الأميركي في سوريا نتيجة ما حدث في الأيام القليلة الماضية"، مضيفا أن المهمة ضد تنظيم الدولة ستستمر.

وأضاف "لن تردعنا هجمات تلك الجماعات المسلحة".

ونددت وزارة الخارجية السورية أمس الأحد بالضربات الأميركية، قائلة إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة، وأكدت التمسك بإنهاء ما وصفته بـ"الاحتلال الأميركي".

كما استنكرت الخارجية الإيرانية الضربات، واتهمت القوات الأميركية باستهداف "مواقع مدنية".

يشار إلى أن القوات الأميركية انتشرت لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما التي استهدفت تنظيم الدولة، وذلك بالشراكة مع ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا، غالبيتهم في شرق البلاد. ووفق الجيش الأميركي، فقد تعرضت القوات الأميركية قبل سلسلة الهجمات الأحدث في سوريا لنحو 78 هجوما من جماعات مدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.