كيربي: بايدن "مصمم بشدة" على إبقاء القوات الأميركية في سوريا

قال منسق الاتصال الإستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن رد "بسرعة وجرأة" على استهداف المنشآت العسكرية في سوريا، وإن القوات الأميركية ستواصل مهمتها في المنطقة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء الأحد، تعليقا على مقتل متعاقد وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية، جراء هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا.

وقال كيربي "كان هذا هجوما خطيرا من قبل مليشيا، الرئيس قاد ردا جريئا وسريعا للتعامل معها".

وأكد أن الجنود الأميركيين سيبقون على رأس مهامهم في سوريا، مشددا أن بايدن "مصمم بشدة على إبقاء الجنود في سوريا".

ولفت كيربي إلى إمكانية تنفيذ ردود إضافية على الهجمات التي تستهدف الأفراد والمنشآت الأميركية بالعراق وسوريا "إذا رأى الرئيس بايدن ذلك ضروريا".

وكانت مصادر محلية ذكرت لوكالة الأناضول السبت أن حقلي عمر للنفط وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات صاروخية حيث تتمركز القوات الأميركية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا الخميس، ونتج عن ذلك مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية".