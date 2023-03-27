على خلفية استضافة باريس أعضاء من الوحدات الكردية.. تركيا تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج

استدعت وزارة الخارجية التركية الاثنين السفير الفرنسي في أنقرة هيرفيه ماجرو احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" (YPG) الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.

وحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت أنقرة السفير الفرنسي إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء من تنظيم "واي بي جي" الذي يعدّ امتدادا لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" (PKK) في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف"، حسب وكالة الأناضول.

وأبلغت الخارجية التركية السفير تجديد أنقرة تطلعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي بإسطنبول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب المسؤولية عن شن هجمات على تركيا انطلاقا من معسكراته شمالي العراق.

وطلبت الوزارة من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (في حلف شمال الأطلسي)".

وذكرت المصادر الدبلوماسية -لوكالة الأناضول- أنّ السفير التركي في باريس سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد لما جرى في مجلس الشيوخ الفرنسي.