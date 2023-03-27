عاجل | وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: ملك السعودية أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة
27/3/2023-|آخر تحديث: 27/3/202311:00 PM (مكة المكرمة)
وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: ملك السعودية أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة
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المصدر : الجزيرة