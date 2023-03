عدة إصابات بإطلاق نار بمدرسة في ولاية تينيسي الأميركية ومقتل المنفذ

قال مسؤولون محليون في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأميركية إن إطلاق نار وقع في مدرسة خاصة بناشفيل صباح الاثنين أسفر عن عدة إصابات إلى جانب مقتل منفذ العملية.

ووقع إطلاق النار في مدرسة كوفيننت المسيحية الخاصة، حيث قالت إدارة شرطة ناشفيل في تغريدة على توتير إن مطلق النار اشتبك مع شرطة عاصمة ناشفيل وقتل، لكنها لم تحدد ما إذا كان مطلق النار ذكرا أم أنثى.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023