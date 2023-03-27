عدة إصابات بإطلاق نار بمدرسة في ولاية تينيسي الأميركية ومقتل المنفذ

قال مسؤولون محليون في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأميركية إن إطلاق نار وقع في مدرسة خاصة بناشفيل صباح الاثنين أسفر عن عدة إصابات إلى جانب مقتل منفذ العملية.

ووقع إطلاق النار في مدرسة كوفيننت المسيحية الخاصة، حيث قالت إدارة شرطة ناشفيل في تغريدة على توتير إن مطلق النار اشتبك مع شرطة عاصمة ناشفيل وقتل، لكنها لم تحدد ما إذا كان مطلق النار ذكرا أم أنثى.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في ناشفيل في تغريدة على تويتر إنها استجابت لنداء استغاثة لمكان الحادث حيث كان هناك "عدة مصابين"، لكنها لم تذكر إن كان هناك وفيات بين الضحايا كما لم تحدد عدد الجرحى.

🚨#BREAKING: Active shooter event taking place with multiple casualties reported inside at the Covenant School ⁰⁰📌#Nashville | #Tennessee Currently numerous law enforcement and other agencies are responding to a mass casualty event with multiple children shot inside the… pic.twitter.com/aXwnVLt735 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2023

من ناحيتها ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصادر أخرى وقوع 4 وفيات في حادث إطلاق النار بينهم منفذ العملية.

🚨BREAKING: 4 dead, multiple injured, after a gunman opened fire at the Covenant School in Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/l9vu1SCx20 — Truthseeker (@Xx17965797N) March 27, 2023

وبحسب الموقع الإلكتروني للمدرسة فإنها تأسست عام 2001 وتضم نحو 200 طالب ابتداء من صفوف الروضة حتى صف السادس الابتدائي.