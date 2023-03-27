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عدة إصابات بإطلاق نار بمدرسة في ولاية تينيسي الأميركية ومقتل المنفذ

Police officers arrive at the Covenant School, Covenant Presbyterian Church, after reports of a shooting in Nashville, Tennessee, U.S. March 27, 2023. Metropolitan Nashville Police Department/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
الشرطة المحلية أفادت بمقتل منفذ عملية إطلاق النار دون تحديد جنسه ذكرا كان أم أنثى (رويترز)
27/3/2023-|آخر تحديث: 27/3/202307:58 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون محليون في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأميركية إن إطلاق نار وقع في مدرسة خاصة بناشفيل صباح الاثنين أسفر عن عدة إصابات إلى جانب مقتل منفذ العملية.

ووقع إطلاق النار في مدرسة كوفيننت المسيحية الخاصة، حيث قالت إدارة شرطة ناشفيل في تغريدة على توتير إن مطلق النار اشتبك مع شرطة عاصمة ناشفيل وقتل، لكنها لم تحدد ما إذا كان مطلق النار ذكرا أم أنثى.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في ناشفيل في تغريدة على تويتر إنها استجابت لنداء استغاثة لمكان الحادث حيث كان هناك "عدة مصابين"، لكنها لم تذكر إن كان هناك وفيات بين الضحايا كما لم تحدد عدد الجرحى.

من ناحيتها ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصادر أخرى وقوع 4 وفيات في حادث إطلاق النار بينهم منفذ العملية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمدرسة فإنها تأسست عام 2001 وتضم نحو 200 طالب ابتداء من صفوف الروضة حتى صف السادس الابتدائي.

المصدر : وكالات