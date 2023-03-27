زيلينسكي يزور مواقع قرب خط المواجهة في زاباروجيا وألمانيا تسلم أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد 2

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع في خط المواجهة بمنطقة زاباروجيا (جنوبي أوكرانيا) التي تسيطر عليها جزئيا القوات الروسية وتضم أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في الأثناء تسلمت أوكرانيا من ألمانيا 18 دبابة "ليوبارد 2" (Leopard 2).

يأتي ذلك مع تأكيد روسيا مضيها في خطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وإعلان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، وأنها مستعدة لأي تطور في الأحداث، لكنها تتجنب اتخاذ ما وصفها بالتدابير التعسفية.

وقال زيلينسكي -في منشور على تطبيق تليغرام- مصحوبا بلقطات له وهو يوزع ميداليات على القوات الموجودة في منطقة زاباروجيا "يشرفني أن أكون هنا اليوم بجانب جيشنا".

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني لزاباروجيا ضمن سلسلة من الجولات التي يقوم بها للخطوط الأمامية، حيث كان التقى الأسبوع الماضي بجنود شرقي أوكرانيا بالقرب من مدينة باخموت التي تشهد معارك مكثفة، وتحدث إلى مسؤولين وسكان في الجنوب في منطقة خيرسون حيث صدت القوات الأوكرانية روسيا العام الماضي بعد شهور من الاستيلاء عليها.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -اليوم الاثنين- إنه التقى مع زيلينسكي في زاباروجيا، وكتب غروسي على تويتر أن الجانبين أجريا تبادلا "ثريا" للآراء بشأن حماية المحطة وموظفيها، وأضاف أنه أكد من جديد دعم الوكالة الكامل للمنشآت النووية الأوكرانية، مرفقا تغريدته بصورة لهما.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأوكراني الجيش الروسي بالإرهاب، وذلك بعد هجوم صاروخي على مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد.

وكتب زيلينسكي -اليوم الاثنين- أن "أوكرانيا لن تسامح في إساءة معاملة شعبها، هؤلاء القتلى والمصابين"، وأكد أنه سوف تتم محاسبة "جميع الإرهابيين الروس"، ونشر مقطع فيديو يظهر سيارات محترقة وركاما في سلوفيانسك.

يذكر أن سلوفيانسك ودروجكيفكا في منطقة دونيتسك إلى الجنوب قد تعرضا لهجوم، حيث تدمر عدد من المباني الإدارية والحكومية بالإضافة إلى مباني سكنية، ووفقا للسلطات قُتل شخصان وأصيب 29 آخرون.

"الغباء الخطير" وخطة روسيا

في إطار آخر، وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، ثقة الولايات المتحدة باحتمال توجيه ضربة صاروخية وقائية على روسيا في حالة نشوب صراع مباشر بـ"الغباء الخطير للغاية"، مؤكدا أن روسيا لديها سلاح فريد يمكنها به تدمير أي عدو بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية في حالة وجود تهديد على وجودها.

وقال باتروشيف -خلال مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا- "يظل السياسيون الأميركيون لسبب ما واثقين من أنه في حال حدوث صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تكون روسيا قادرة على الرد. هذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".

وأضاف باتروشيف "يمكننا أن نقول شيئا واحدا، وهو إن روسيا تتحلى بالصبر ولا تخيف أحدًا بميزتها العسكرية. لكنها تمتلك أسلحة حديثة فريدة من نوعها قادرة على تدمير أي عدو، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، في حال وجود تهديد لوجودها".

من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، وإنها مستعدة لأي تطور في الأحداث، لكنها تتجنب اتخاذ ما وصفها بالتدابير التعسفية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -في كلمة له خلال فعالية نظمها "صندوق غورتشاكوف" الروسي لدعم الدبلوماسية العامة- إن الغرب، بتقديمه كل الدعم لكييف، يسعى لتحقيق مهمة واحدة هي إلحاق الهزيمة بروسيا.