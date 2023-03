زيلينسكي يزور مواقع قرب خط المواجهة في زاباروجيا وألمانيا تسلم أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد 2

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع في خط المواجهة بمنطقة زاباروجيا (جنوبي أوكرانيا) التي تسيطر عليها جزئيا القوات الروسية وتضم أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في الأثناء تسلمت أوكرانيا من ألمانيا 18 دبابة "ليوبارد 2" (Leopard 2).

يأتي ذلك مع تأكيد روسيا مضيها في خطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وإعلان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، وأنها مستعدة لأي تطور في الأحداث، لكنها تتجنب اتخاذ ما وصفها بالتدابير التعسفية.

وقال زيلينسكي -في منشور على تطبيق تليغرام- مصحوبا بلقطات له وهو يوزع ميداليات على القوات الموجودة في منطقة زاباروجيا "يشرفني أن أكون هنا اليوم بجانب جيشنا".

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني لزاباروجيا ضمن سلسلة من الجولات التي يقوم بها للخطوط الأمامية، حيث كان التقى الأسبوع الماضي بجنود شرقي أوكرانيا بالقرب من مدينة باخموت التي تشهد معارك مكثفة، وتحدث إلى مسؤولين وسكان في الجنوب في منطقة خيرسون حيث صدت القوات الأوكرانية روسيا العام الماضي بعد شهور من الاستيلاء عليها.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -اليوم الاثنين- إنه التقى مع زيلينسكي في زاباروجيا، وكتب غروسي على تويتر أن الجانبين أجريا تبادلا "ثريا" للآراء بشأن حماية المحطة وموظفيها، وأضاف أنه أكد من جديد دعم الوكالة الكامل للمنشآت النووية الأوكرانية، مرفقا تغريدته بصورة لهما.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023