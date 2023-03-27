احتجاجات واسعة في إسرائيل.. الجيش يعلن التأهب ورئيس الوزراء السابق يصفها بأكبر خطر منذ 1967

تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة شملت إغلاق طرق رئيسية واختراق الحواجز حول منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة عقب قراره إقالة وزير الدفاع، وقد عزز الجيش حالة التأهب بعد "فقدان السيطرة داخل إسرائيل" وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع يوم الأحد في تل أبيب والقدس وحيفا، بعدما عزل نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد أن أوصى الحكومة بتأجيل خطتها لتعديل النظام القضائي، التي أثارت انقساما كبيرا بين الإسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مفوض الشرطة وجه بزيادة التعزيزات في جميع أنحاء إسرائيل، كما نقلت عنه قوله إن الشرطة ستعتقل كل من يتورط في حالات عنف شديد وتخريب، حسب وصفه.

وقال مفوض الشرطة أيضا إن السلطات تسمح بالحق الديمقراطي في الاحتجاج لكنها لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة، وفق تعبيره.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفتش العام للجيش سيعقد اجتماعا لبحث الآثار الأمنية لإقالة غالانت.

إلغاء مداولات الكنيست

ومع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ألغت مداولات الليلة للتصويت على التعديلات القضائية.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الليكود -حزب نتنياهو- أن رئيس الوزراء قد يعلق إقرار قانون تعديل النظام القضائي.

لكن يبدو أن نتنياهو سيكون في مأزق آخر إذا استجاب لمطالب المحتجين، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها أن وزير العدل ياريف ليفين يهدد بالاستقالة إذا قرر رئيس الوزراء تعليق التعديلات القضائية.

وقد خرجت مظاهرات متكررة في الأسابيع الماضية رفضا لخطة تعديل النظام القضائي، لكن الاحتجاجات اتخذت أبعادا جديدة بعد قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع ووعيده لمن وصفهم بالمتمردين على الحكم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محتجين اخترقوا حواجز حول منزل نتنياهو في القدس، وإن الشرطة استخدمت مدافع المياه لإبعادهم.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مسؤولين ورؤساء بلديات أعلنوا أنهم سيبدؤون اليوم الاثنين إضرابا عن الطعام أمام مكتب نتنياهو.

في غضون ذلك، توجه آلاف المحتجين إلى مقر الكنيست في القدس.

وفي تل أبيب، أغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في المدينة، وأشعل متظاهرون النار وسط الطريق، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أحد قادة الاحتجاجات قوله إن إغلاق الطرق مستمر حتى استقالة نتنياهو.

من جانبه، قال رئيس اتحاد العمال الإسرائيلي إن الاتحاد سيعلن إغلاقا كاملا للاقتصاد.

في الأثناء، أعرب سياسيون ومسؤولون سابقون عن قلقهم من انفلات الأوضاع في إسرائيل.

"أخطر أزمة منذ 67"

وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب 1967.

وكذلك قال رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت إن "عصابة تحكم إسرائيل وتتصرف بطريقة مجنونة ومدمرة وتمس أسس التعايش".

في الوقت نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أعضاء في الائتلاف الحكومي إنهم يشعرون بصدمة كبيرة، وإن رئيس الوزراء ارتكب "خطأ إستراتيجيا".





وامتدت هذه المواقف إلى الحليف الأميركي أيضا، فقد أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن قلق شديد حيال التطورات في إسرائيل وتداعياتها على الجيش.

وأكد المتحدث على "الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط في إسرائيل".

وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع يزور البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) قوله إن الدوائر العسكرية الأميركية مصدومة من إقالة غالانت.

من جهة أخرى، أعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك أنه قدم استقالته يوم الأحد احتجاجا على إقالة وزير الدفاع.

وقال القنصل آساف زمير عبر تويتر "لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة".