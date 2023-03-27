اجتماع مرتقب بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني خلال شهر رمضان الجاري

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة اليوم الاثنين إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال بضعة أيام.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الجاري.

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا -في وقت سابق من الشهر الجاري- استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، وفق بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وجاء هذا الاتفاق عقب استضافة بكين في الفترة من السادس إلى العاشر من مارس/آذار الجاري مباحثات سعودية إيرانية "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة كل منهما في حل الخلافات"، وفق البيان الثلاثي.