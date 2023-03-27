التلفزيون السعودي: 20 قتيلا و29 مصابا في حادث اصطدام حافلتين شمال عسير

قال التلفزيون السعودي إن 20 شخصا قتلوا وأصيب 29 آخرون في حادث اصطدام حافلتين مساء اليوم الاثنين بمنطقة عقبة شعار شمالي عسير.

وذكرت القناة أن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.

كما أشارت إلى أن إحدى الحافلتين تتبع شركة يقع مقرها في خميس مشيط.