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شاهد.. إفطار رمضاني في ناطحة سحاب وآخر في متحف ببريطانيا

. Stunning 360 panoramic views of #London, turning strangers into friends & celebrating 10 years of @RamadanTent
إفطار رمضاني مفتوح في الطابق 56 بإحدى ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن (مواقع التواصل)
27/3/2023

أطلق مسلمون في بريطانيا مبادرة "الإفطار المفتوح" منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتهدف لإقامة الإفطار في عدد من المعالم المميزة في بريطانيا، مثل المتاحف وناطحات السحاب وملاعب كرة القدم وغيرها.

بدأت فعاليات المبادرة ثاني أيام الشهر الفضيل، الذي وافق أول أمس الجمعة، في متحف فيكتوريا وألبرت الشهير، في سابقة هي الأولى، وأظهرت المشاهد المصورة توافد مئات المسلمين على قاعات المتحف، التي توسطتها موائد الإفطار، بينما كانت اللوحات المميزة والعمارة الفريدة للمتحف تحيط بهم.

وأول أمس السبت، أقيم الإفطار في الطابق 56 بإحدى ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن، وهي واحدة من أعلى النقاط في أوروبا، حيث أطل الحاضرون على مشهد مميز للبلاد من الأعلى.

ووثقت المبادرة -عبر حسابها على تويتر- رفع أذان المغرب خلال الفعالية، معلقة "على الأرجح، هذا أعلى موضع رفع فيه الآذان على الإطلاق".

وأمس الأحد، نظّم نادي تشلسي الإنجليزي -كما وعد جمهوره- الإفطار الجماعي الذي أعلن عنه منتصف مارس/آذار الجاري، ليكون أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الإفطار رفع أذان المغرب في مدرجات ملعب الفريق "ستامفورد بريدج"، وأداء الصلاة جماعة.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني (ONS)، فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين ببريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في بريطانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي