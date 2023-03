شاهد.. إفطار رمضاني في ناطحة سحاب وآخر في متحف ببريطانيا

أطلق مسلمون في بريطانيا مبادرة "الإفطار المفتوح" منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتهدف لإقامة الإفطار في عدد من المعالم المميزة في بريطانيا، مثل المتاحف وناطحات السحاب وملاعب كرة القدم وغيرها.

بدأت فعاليات المبادرة ثاني أيام الشهر الفضيل، الذي وافق أول أمس الجمعة، في متحف فيكتوريا وألبرت الشهير، في سابقة هي الأولى، وأظهرت المشاهد المصورة توافد مئات المسلمين على قاعات المتحف، التي توسطتها موائد الإفطار، بينما كانت اللوحات المميزة والعمارة الفريدة للمتحف تحيط بهم.

Breathtaking evening at the world famous @V_and_A for the first @OpenIftar in London this #Ramadan2023 with @COSARAF. 500+ people from all walks of life sharing food, sitting side by side in The Raphael Court surrounded by Renaissance cartoons from over 400 hundred years! Iconic! pic.twitter.com/sxGab5IOas — Omar Salha (@o_salha) March 24, 2023

وأول أمس السبت، أقيم الإفطار في الطابق 56 بإحدى ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن، وهي واحدة من أعلى النقاط في أوروبا، حيث أطل الحاضرون على مشهد مميز للبلاد من الأعلى.

History was made tonight! The highest altitude @OpenIftar in the UK took place at @22Bishopsgate. Stunning 360 panoramic views of #London, turning strangers into friends & celebrating 10 years of @RamadanTent reaching new heights! 🌌 pic.twitter.com/G2tsUVGDNj — Omar Salha (@o_salha) March 25, 2023

ووثقت المبادرة -عبر حسابها على تويتر- رفع أذان المغرب خلال الفعالية، معلقة "على الأرجح، هذا أعلى موضع رفع فيه الآذان على الإطلاق".

وأمس الأحد، نظّم نادي تشلسي الإنجليزي -كما وعد جمهوره- الإفطار الجماعي الذي أعلن عنه منتصف مارس/آذار الجاري، ليكون أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

A truly inspirational evening 💙 pic.twitter.com/gJd7TWCjvh — Chelsea Foundation (@CFCFoundation) March 26, 2023

وشهد الإفطار رفع أذان المغرب في مدرجات ملعب الفريق "ستامفورد بريدج"، وأداء الصلاة جماعة.

Looks like Stamford Bridge @ChelseaFC is not just a home for the Blues, but also a welcoming ground for all faiths. Hearing the Azhan at the Bridge is a true 'goal' for the Muslim community and a 'win' for football in promoting unity and diversity #OpenIftar #Ramadan2023 pic.twitter.com/xRf6ThxZmP — Open Iftar (@OpenIftar) March 26, 2023

Praying at @ChelseaFC was an iconic experience! It was a match made in heaven – combining the love of prayer and football in one of the most famous stadiums in the world. Let's all keep the spirit of unity and sportsmanship alive, on and off the pitch! ⚽🙏🏽 #OpenIftar #Ramadan pic.twitter.com/RYeEb0a1JN — Open Iftar (@OpenIftar) March 26, 2023

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني (ONS)، فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين ببريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في بريطانيا.