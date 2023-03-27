رحبت بإعلان نتنياهو تعليق التعديلات القضائية.. واشنطن تنفي تمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية

رحبت الولايات المتحدة بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية، وطالبت القوى الإسرائيلية بالتوصل إلى تسوية.

وقال البيت الأبيض إن دعم أمن وديمقراطية إسرائيل صارم، ولكن هذا "لا يمنعنا من إجراء محادثات صادقة وصريحة".

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال إن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب التطورات في إسرائيل "عن كثب وبقلقٍ بالغ" وتحث قادتها على التوصل إلى تسوية.

وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس يساورها قلقٌ عميقٌ بشأن الأحداث في إسرائيل، وتتواصل مع السلطات.

وقال أيضا إن بايدن أبدى مخاوفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة، مؤكدا أن الرئيس ليس قلقا من احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل ولا يَتوقع ذلك.

وشدد كيربي على أن الجانب الأميركي كان واضحا مع الإسرائيليين في أن مظاهر القلق بشأن التعديلات القضائية هذه ستطفو على السطح، وأن بايدن يرغب في توصل قادة إسرائيل إلى تسوية تحظى بدعم أغلبية الإسرائيليين.

ومن جهتها، رحبت الخارجية الأميركية بالإعلان في إسرائيل عن تأجيل التعديلات القضائية، واعتبرته فرصة لمزيد من الوقت للتسوية.

وقالت الخارجية الأميركية إن مزاعم تمويل واشنطن للاحتجاجات في إسرائيل باطلة ولا أساس لها.

كما حثت بقوة على التوصل إلى حل وسط، مؤكدة أنها تعتقد أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل ومواطنيها.

وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن مستمرة في مراقبة التطورات في إسرائيل عن كثب، وهي على اتصال وثيق مع شركائها الإسرائيليين.