وزير الدفاع التركي يكشف: نحو 60 ألف سوري عادوا لبلادهم طوعا عقب الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار -اليوم الاثنين- إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلزال.

جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش جولة يجريها برفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوب شرقي البلاد.

وشدد وزير الدفاع التركي على أن حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.

وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم آلاف الهزات الارتدادية، مما أدى لمقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا و6 آلاف في سوريا وفقا لآخر تقرير رسمي.

وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3 ملايين و500 ألف شخص، ويعيش هؤلاء اللاجئون في عشرات المدن التركية، حيث قامت الحكومة التركية منذ سنوات بتفكيك المخيمات ونقل اللاجئين إلى داخل المدن.

القرآن والعَلم

من جهة أخرى، أدان أكار بشدة التطاول على القرآن الكريم والعلم التركي في الدانمارك، ووصف الاعتداء بأنه "جريمة كراهية ومقزز، ولا يمكن قبوله".

وأقدمت مجموعة متطرفة يوم الجمعة الماضي على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وبثت الاعتداء مباشرة عبر حسابها في فيسبوك.