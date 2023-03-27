إصابات في اقتحام قوات الاحتلال مخيما بأريحا واعتداءات مستوطنين في حوارة جنوبي نابلس

أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي -اليوم الإثنين- خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية، كما اعتقل فلسطيني ثالث قُتل نجلاه الشهر الماضي.

وأصيب 5 فلسطينيين على الأقل بحالات اختناق بالغاز المدمع، وجراء اعتداءات من قبل مستوطنين في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين قاموا بالاعتداء على مواطنين بالشارع الرئيسي للبلدة أمام أعين جنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز المدمع والرصاص لقمع الفلسطينيين، واعتقلوا اثنين منهم على الأقل.

كما اعتدى مستوطنون بالحجارة على إحدى سيارات الإسعاف خلال نقلها المصابين مما أدى إلى تحطيم زجاجها الأمامي والجانبي، بينما تضررت منازل وممتلكات مواطنين في البلدة جراء رشقها بالحجارة من المستوطنين.

وبخصوص اقتحام مخيم عقبة جبر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) "أن طفلا وشابا أصيبا بالرصاص اليوم، كما اعتقل مواطن آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم الواقع جنوب مدينة أريحا".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل المواطن وائل عوضات المقيطي قبل اعتقاله، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات".

وذكرت أيضا أن مستعربين "(جنود متنكرون بزي مدني فلسطيني) سبقوا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم".

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة من نوع إنيرجا على المنزل قبل اعتقال وائل عوضات والد الشهيدين.

وأوضحت "وفا" أن جيش الاحتلال انسحب من المدينة والمخيم في الوقت الراهن، ولم يصدر عن الجيش تعليق فوري حول هذه العملية.

وكانت قوة من الوحدات الخاصة قد تسللت إلى المخيم وحاصرت المنزل، لكن عددا من الأهالي والمقاومين اكتشفوا أمرهم، في وقت قامت قوات الاحتلال بإدخال قوات معززة إلى المخيم وحاصرت المنزل.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأصيب فتى بالرصاص في القدم خلال قمع الاحتلال عشرات الشبان والفتية الذين ألقوا الحجارة على الجنود.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل رأفت وإبراهيم عوضات خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر في 6 فبراير/شباط الماضي. وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.