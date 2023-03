أشبه بـ"منطقة حرب".. مشاهد جوية توثق دمارا شاملا بولاية مسيسيبي الأميركية بعد الإعصار

أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار مميت ضرب ولاية مسيسيبي الأميركية مساء يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى وفاة أكثر من 25 شخصا ووقوع دمار كبير في الطرق والسيارات والمنازل، كما ضربت الزوابع أحياء بأكملها وأدت إلى انهيارها.

وشارك الصحفي جوردان هيل عبر حسابه على تويتر مقطعا جويا حصد أكثر من 2.6 مليون مشاهدة يظهر فيه تهدم المنازل والمنشآت وتهشم الشاحنات والسيارات وأعمدة الإنارة.

وظهر الحطام في مقطع آخر للمراسلة الصحفية مادلين نولان، حيث يروي ناجٍ من الإعصار خسارة والديه في هذا الإعصار وتحطم منزلهم، مشيرا إلى موتهما معا متعانقين.

ونعى الرئيس الأميركي جو بايدن المتضررين في تغريدة كتب فيها "أصلي لأجل جميع من فقدوا أحباءهم في الإعصار ولجميع المفقودين"، معلنا عن إرسال مساعدات فدرالية إلى المناطق المنكوبة.

Jill and I are praying for those who have lost loved ones in the devastating tornadoes in Mississippi and those whose loved ones are missing. I spoke with @tatereeves, @SenatorWicker, @SenHydeSmith, and @BennieGThompson to express my condolences and offer full federal support. — President Biden (@POTUS) March 25, 2023

من جهته، كتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة "نشهد مأساة"، متحدثا عن "أضرار هائلة" بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة زادت على 150 كيلومترا من غرب مسيسيبي إلى شرقها.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active. The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends. — Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023

وقال ريفز بعد تفقده مدينة سيلفر سيتي التي ضربتها العواصف بقوة إن "نطاق الخسائر والأضرار واضح في كل المناطق ومس مجتمعات بأكملها"، مضيفا "سنتجاوز هذه المحنة، وسنعمل على النهوض بالمدينة من جديد".

One man lost his parents after the Rolling Fork tornado dropped an 18-wheeler onto their home. "I was told they passed away in each others arms." 💔 #RollingFork #Mississippitornado @16WAPTNews @NWSJacksonMS pic.twitter.com/vOgvpyiGPk — Madeleine Nolan (@Madeleine16WAPT) March 25, 2023

ضحايا وخسائر

وبلغت حصيلة الإعصار 25 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية مسيسيبي، مشيرة إلى العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها بحثا عن ضحايا محتملين.

وفي بلدة رولينغ فورك -التي يسكنها نحو ألفي شخص في غرب مسيسيبي- دمرت مجموعات كاملة من المنازل والمباني ولم يبق منها سوى ركام، وغطت قطع معدنية جذوع الأشجار، فيما تحولت السيارات إلى هياكل محطمة.

وقال جون براون المسؤول في الصليب الأحمر في ولايتي ألاباما ومسيسيبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن شوارع البلدة باتت أشبه بـ"منطقة حرب".

والزوابع ظاهرة مناخية يصعب توقعها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، خصوصا بالمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 قتل 80 شخصا بعد هبوب زوابع بولاية كنتاكي.