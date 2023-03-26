مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات وزير إسرائيلي متطرف ضد الفلسطينيين

أدان وزراء خارجية دول الخليج، في رسالة مشتركة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا فيها لإزالة بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، وتصريحات أخرى أنكر فيها الوزير المتطرف وجود شعب فلسطيني.

ودعا الوزراء الخليجيون في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

كما حث الوزراء الخليجيون الإدارة الأميركية على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يقوم على مبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.

وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المجلس يدين "التصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".

وكان الوزير اليميني المتطرف سموتريتش دعا نهاية فبراير/شباط الماضي إلى محو قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار بالمنطقة.

ونفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته قبل 10 أيام في أمسية بباريس، وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".