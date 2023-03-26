لمواجهة النفوذ الصيني والروسي.. نائبة الرئيس الأميركي تصل غانا في مستهل جولة أفريقية

وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى غانا اليوم الأحد في مستهل جولة أفريقية تقودها إلى ثلاث دول، في حين تتطلّع واشنطن إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية في القارة.

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة ستزيد الاستثمارات في أفريقيا وستساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في مستهل جولة تستغرق أسبوعا في القارة بهدف مواجهة نفوذ الصين.

وتأتي الجولة التي تشمل غانا وتنزانيا وزامبيا وتستمر حتى الثاني من أبريل/نيسان، في أعقاب قمة استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، وعقدت في ديسمبر/كانون الأول بين مسؤولين أميركيين ونظراء لهم من أفريقيا، حيث يتزايد نفوذ كل من الصين وروسيا.

وقبل القمة الأميركية الأفريقية في ديسمبر/كانون الأول، خصصت الولايات المتحدة 55 مليار دولار للقارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقديم 150 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لمنطقة الساحل الأفريقي، خلال زيارة إلى النيجر الشهر الجاري.

ويرافق هاريس في الجولة زوجها دوغلاس إيمهوف، وقد استقبلهما في العاصمة الغانية محمد باوميا نائب الرئيس ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.

ورحّب تلامذة غانيون بنائبة الرئيس الأميركي بقرع الطبول والرقص، رافعين أعلاما غانية في مطار كوتوكا الدولي.





أهداف جولة هاريس

وفي تصريحات مقتضبة، شدّدت هاريس على أن زيارتها تمنحها الفرصة لتعميق العلاقة بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة.

وقالت "نتطلع إلى هذه الرحلة باعتبارها تعبيرا إضافيا عن العلاقة الطويلة الأمد والمستمرة والبالغة الأهمية والصداقة بين شعب الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في قارة أفريقيا".

وتابعت "أنا متحمسة للغاية بشأن مستقبل أفريقيا. أنا متحمسة للغاية لتأثير مستقبل أفريقيا على بقية العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية".

وتندرج الرحلة في إطار إستراتيجية واشنطن الهادفة إلى الحد من النفوذ المتزايد لبكين وموسكو في القارة الغنية بالموارد، وتوجيه رسالة أكثر إيجابية من جانب الولايات المتحدة، بحسب المسؤولين الأميركيين.

وقال مسؤولون أميركيون كبار الأسبوع الماضي إن هاريس ستناقش في هذه الجولة انخراط الصين في المسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا والقضايا الاقتصادية في أفريقيا التي تهمّ الولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة الصين في إعادة هيكلة الديون.

وضخّت الصين استثمارات ضخمة في أفريقيا في العقود القليلة الماضية، في مجالات منها تطوير البنية التحتية والموارد الطبيعية، بينما ينمو النفوذ الروسي أيضا عبر أساليب منها نشر قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لمساعدة الحكومات في العديد من الدول.

وتأتي جولة هاريس في أعقاب زيارات أخرى إلى أفريقيا أجراها أعضاء في حكومة الرئيس جو بايدن، وكذلك زوجته جيل.

وتكتسي الجولة التي ستقودها الأربعاء الى تنزانيا ثم الجمعة إلى زامبيا بعدا خاصا؛ فهاريس هي أول امرأة تنتمي إلى الأقلية السوداء تصل إلى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، وسبق أن زارت زامبيا حين كانت طفلة حيث كانت تعمل جدتها (والدة أمها) المنحدرة من الهند.

وستتيح لها هذه الزيارة أيضا تعزيز مؤهلاتها على صعيد السياسة الخارجية، تحسبا لترشح بايدن لولاية ثانية في 2024 حين ستكون إلى جانبه.