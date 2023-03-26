أزمة تعديلات القضاء.. نتنياهو يرجئ اجتماعا للائتلاف الحاكم ومسؤول أمني يحذر من شرخ بالجيش والأجهزة الأمنية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي كان يتوقع أن يبحث تداعيات مطالبة وزير الدفاع بوقف خطة التغييرات بجهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، أرجئ إلى غد الاثنين.

يتزامن ذلك مع عقد لجنة الدستور التابعة للكنيست جلسة استثنائية، لإعداد أحد قوانين التغييرات القضائية المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع الجاري.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن قوة الردع الإسرائيلية آخذة في التآكل، في ظل استمرار حكومة نتنياهو في مسار التعديلات القضائية، والاحتجاجات الرافضة لها.

وأشار المسؤول إلى بدء ظهور شرخ داخل الأجهزة الأمنية، ومخاوف من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية.

وحذر من أن عدم التوصل إلى تسوية قد يضر بكفاءة الجيش في قوات الاحتياط، وقد يمتد ذلك إلى الجيش النظامي، مطالبا القيادة السياسية بوقف التشريعات على الفور.

وأضاف أن من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" قد يستغلون الأزمة، في ظل التهديدات المحدقة بها على جبهات عدة، وفق تعبيره.





خطر داهم

من ناحية أخرى، قال مسؤولون قريبون من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المنتمي لحزب الليكود، إنه لا يعتزم العدول عن مطالبته بتجميد التعديلات القضائية في ظل الواقع الأمني، وذلك رغم الضغط عليه.

وكان غالانت قد دعا نتنياهو والائتلاف الحاكم أمس السبت إلى تعليق التعديلات القضائية، معتبرا الشقاق الداخلي العميق بشأنها في إسرائيل خطرا داهما على أمن البلاد.

كما حذر من أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، وأن الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل في الجيش الإسرائيلي.

وردا على هذا الموقف، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقالة غالانت، وقال إن الأخير استسلم تحت ضغط الإعلام ومطالبات المحتجين وتهديدات الذين يستخدمون الجيش أداة للمساومة.

وأضاف أن وزير الدفاع انتُخب بأصوات الناخبين اليمينيين إلا أنه يروج لأجندة اليساريين، حسب تعبيره.

مهلة للرد

على صعيد آخر، أمهلت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا إيستر حايوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة أسبوعا للرد على التماس قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، طالبت فيه بمنع نتنياهو من التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية، نظرا لخضوعه للمحاكمة في قضايا فساد، واتخاذ إجراءات ضده بسبب ما وصفته بـ"ازدرائه القضاء".

كما اعتبرت تصريحات نتنياهو بشأن نيته التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية خرقا واضحا لتسوية "تناقض المصالح"، لا سيما أن المستشارة القانونية للحكومة كانت قد حظرت عليه التدخل في شؤون تتعلق بالخطة القضائية، بسبب محاكمته.





مزيد من الاحتجاجات

وتأتي كل هذه المواقف والتطورات بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية على التعديلات القضائية، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب ستشهد الليلة احتجاجات رافضة للخطة.

كما ذكرت مراسلة الجزيرة أن محتجين على التعديلات القضائية لنتنياهو تظاهروا في مدن عدة قبالة منازل أعضاء في الائتلاف الحاكم، وأن بعضهم أغلق طريق أيالون الرئيسي في تل أبيب.

وتعيش البلاد على وقع احتجاجات واسعة للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وكانت مدن إسرائيلية عدة شهدت الليلة الماضية احتجاجات واسعة رفضا للتعديلات، تركزت في شارع كابلان بتل أبيب؛ وتظاهر كذلك الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسيليا ورعنانا.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، واستخدمت المياه العادمة لتفريقها.