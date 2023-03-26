الشرطة الألمانية: قتيلان في إطلاق نار بمدينة هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد سقوط قتيلين بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورغ شمال البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن الهجوم انتهى وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته. كما أحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار.

وسبق أن ذكرت صحيفة بيلد أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 8 أشخاص بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ.

وقال بيان للشرطة إنها تلقت اتصالا بعد التاسعة مساء الخميس بقليل داخل كنيسة لجماعة شهود يهوه الدينية، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا مصابين بجروح خطيرة وبعض القتلى.