عاجل | بايدن: وجهت قواتنا في 23 مارس بشن ضربات ضد منشآت شرقي سوريا ردا على سلسلة هجمات وتهديدات بشن هجمات مستقبلية

بايدن: وجهت قواتنا في 23 مارس بشن ضربات ضد منشآت شرقي سوريا ردا على سلسلة هجمات وتهديدات بشن هجمات مستقبلية

بايدن في رسالة للكونغرس: الغارات الدقيقة كانت موجهة ضد منشآت تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني

بايدن: اتخذنا هذا الإجراء الضروري بما يتفق مع القانون الدولي وفي ممارسة لحقنا الأصيل في الدفاع عن النفس

بايدن: الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات