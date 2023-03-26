عاجل | بايدن: وجهت قواتنا في 23 مارس بشن ضربات ضد منشآت شرقي سوريا ردا على سلسلة هجمات وتهديدات بشن هجمات مستقبلية
26/3/2023-|آخر تحديث: 26/3/202312:27 AM (مكة المكرمة)
بايدن: وجهت قواتنا في 23 مارس بشن ضربات ضد منشآت شرقي سوريا ردا على سلسلة هجمات وتهديدات بشن هجمات مستقبلية
بايدن في رسالة للكونغرس: الغارات الدقيقة كانت موجهة ضد منشآت تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني
بايدن: اتخذنا هذا الإجراء الضروري بما يتفق مع القانون الدولي وفي ممارسة لحقنا الأصيل في الدفاع عن النفس
بايدن: الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات
المصدر : الجزيرة