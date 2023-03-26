أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد تمهيدا لتسليمها اليوم الأحد إلى الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية.

وقال يوسف في بيان مساء السبت إن المسودة التي أعدتها لجنة مكلفة بصياغة الاتفاق النهائي تضم ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والجيش وقوات الدعم السريع ستسلم للأطراف المعنية غدا الأحد في اجتماع يعقد في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأضاف أن هذه الأطراف ستناقش المسودة بهدف التوصل لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الانتهاء من المناقشات وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وأوضح المتحدث باسم العملية السياسية أن المسودة استندت إلى "مرجعيات محددة" هي الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي، والإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وقال يوسف إن مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري الذي سينطلق الأحد ستصب توصياته في الاتفاق السياسي النهائي. وكان المتحدث السوداني أعلن قبل أيام أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية (الحكومة الجديدة) في النصف الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.