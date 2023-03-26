وصف القضاة بالحثالة.. ترامب يجدد رفضه التحقيق في قضية ستورمي دانييلز

جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفضه التحقيق في ما تعرف بقضية "ستورمي دانييلز"، مؤكدا براءته ونافيا ارتكاب جناية أو جنحة.

ويسعى ترامب إلى تحصين موقعه في مواجهة اتهامات محتملة قد توجه إليه وتتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل شراء صمتها على علاقة جنسية، وذلك قبل أيام من انتخابات 2016.

وقال ترامب أمام آلاف من مؤيديه خلال أول مهرجان انتخابي له أمس السبت في مدينة واكو إن "مدعي نيويورك تحت رعاية وتوجيه من وزارة اللاعدل يحقق معي بشيء ليس جناية ولا جنحة ولا علاقة غرامية".

وأضاف "لم أحب يوما وجه الحصان"، وهو الاسم الذي يستخدمه ترامب للإشارة إلى دانييلز.

وشهدت واكو مواجهة بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفدرالي أوقعت قتلى في 1993.

وأصبحت هذه المدينة الواقعة في ولاية تكساس -والتي تحيي الذكرى الثلاثين للمواجهة- مرجعا لنشطاء اليمين المتطرف الذين يتغنون بمقاومتها في مواجهة ما يعتبرونها تجاوزات الحكومة.

وقبل التجمع كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" (Truth Social) "حشد كبير في تكساس، أراكم قريبا".

ويأتي المهرجان السياسي وسط موجة تصريحات عدائية متزايدة لترامب الذي يندد بـ"حملة مطاردة" من جانب مدعين يصفهم بأنهم "حثالة" يلاحقونه في قضايا بنيويورك وواشنطن وأتلانتا.

ودعا ترامب البالغ 76 عاما -والذي واجه إجراءات عزل بتهمة التحريض على تمرد- الأسبوع الماضي أنصاره للاحتجاج تنديدا بمدعي مانهاتن العام ألفين براغ، وتوقع الرئيس السابق أن يتم "توقيفه" من دون أن يقدم إثباتا على ذلك.

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وجاء بعض الذين وصلوا إلى واكو من ولايات أخرى متحمسين لرؤية ترامب يعود إلى المكتب البيضاوي، وارتدى كثير منهم قبعات بيسبول كُتبت عليها كلمة "ماغا"، وهي اختصار لشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، أو لوحوا برايات داعمة لحملته.

وقال كيلي هيث (49 عاما) -الذي جاء من ولاية جورجيا- "لدينا قوة عارمة خلف دونالد ترامب لم نطلق العنان لها بعد"، مضيفا "ستصابون بالذهول".

وتوجه أنصار ترامب إلى "نصب حصار واكو" الذي يخلد ذكرى نحو 80 شخصا لقوا حتفهم في المواجهة في مجمع لأتباع ديفيد كوريش بعدما حاصره عناصر الأمن الفدراليون في 1993.

وقال القس المساعد في موقع النصب بيتر كريستيان إن واكو في الحقيقة مركز الحركة الوطنية لمساعدة أميركا في العودة إلى جذورها وتمكين المواطنين كي تكون لهم حقوق دستورية.

ونشرت صحيفة "هيوستن كرونيكل" (Houston Chronicle) مقالة الخميس الماضي تتهم ترامب بإقامة مهرجانه في الذكرى الثلاثين ليكون "بوقا صادحا" للمتطرفين من أنصاره.

وكتبت ماري ترامب (ابنة شقيقه المنتقدة له) على تويتر إنها خدعة لتذكير جماعته بحصار واكو السيئ السمعة عام 1993 عندما حاربت جماعة مناهضة للحكومة مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأضافت "لقد مات عشرات الأشخاص، وهو يريد أن تقع أعمال الفوضى العنيفة نفسها لإنقاذه من العدالة".

ويُعتقد أن ترامب هو الأوفر حظا بفارق كبير للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وامتنع المنافسون المحتملون الآخرون -الذين يتقدمهم رون ديسانتيس حاكم فلوريدا- في البداية عن انتقاد ترامب، لكنهم بدؤوا في الفترة الأخيرة ينتقدون شخصيته والفضائح المتواصلة المحيطة به.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا على خلفية مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسر فيها، والتحريض على أعمال شغب أوقعت قتلى في الكابيتول قام بها أنصاره لمنع نقل السلطة إلى جو بايدن.