البرلمان العراقي يؤجّل جلسة للتصويت على قانون الانتخابات ومحتجون يهددون بالتصعيد

أجّل مجلس النواب العراقي جلسته المقررة مساء السبت لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى حين اكتمال النصاب، في حين هدد محتجون بالتصعيد إذا مضى النواب في التصويت على المشروع الذي يقول منتقدوه إنه يتيح للكتل الكبيرة الهيمنة على البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المجلس أرجأ انعقاد الجلسة إلى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وكان البرلمان العراقي أرجأ الاثنين الماضي جلسته إلى السبت، لاستكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تمت قراءته مرتين تحت قبة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن نحو 200 متظاهر تجمّعوا أمام أسوار البرلمان العراقي قرب المنطقة الخضراء وهم يهتفون بشعارات تندد بعقد جلسة لاستكمال إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام "سانت ليغو"، وهو القانون الذي ألغي بفعل الضغط الشعبي خلال "احتجاجات تشرين 2019" وعاد إلى الواجهة مجددا.

وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم وإقامة اعتصام دائم عند المنطقة الخضراء، إذا مضى البرلمان في عملية التصويت. وقد فرضت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط البرلمان.

وفي حين تسعى الأغلبية البرلمانية الحالية إلى تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد، يطالب المستقلون والأحزاب الناشئة بالعودة إلى القانون السابق الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2021 وفق نظام الدوائر المتعددة، وعدم الاعتماد على نظام الدائرة الواحدة وفق نظام سانت ليغو.