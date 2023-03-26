انفجار يهز مدينة جنوبي موسكو والسلطات الروسية: الهجوم تم بمُسيّرة أوكرانية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصين أصيبا بشظايا في أعقاب انفجار وقع اليوم الأحد في مدينة كيرييفسك على بُعد نحو 220 كيلومترا جنوبي موسكو.

وذكرت الوكالة عن مصادر في الشرطة المحلية أن الانفجار سببته طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "تي يو-141" (TU-141) محملة بالمتفجرات، مما خلّف حفرة في وسط المدينة التابعة لإقليم تولا.

وقالت إن الانفجار لم يهدد سلامة السكان في المنطقة وإنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

ونقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله إن "الانفجار وقع الساعة (12:19 بتوقيت غرينتش)".

وأضاف "هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة.. الإصابات لا تهدد حياة الجرحى، والمحققون ما زالوا في الموقع".