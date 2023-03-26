انفجار يهز مدينة جنوبي موسكو والسلطات الروسية: الهجوم تم بمُسيّرة أوكرانية
26/3/2023
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصين أصيبا بشظايا في أعقاب انفجار وقع اليوم الأحد في مدينة كيرييفسك على بُعد نحو 220 كيلومترا جنوبي موسكو.
وذكرت الوكالة عن مصادر في الشرطة المحلية أن الانفجار سببته طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "تي يو-141" (TU-141) محملة بالمتفجرات، مما خلّف حفرة في وسط المدينة التابعة لإقليم تولا.
وقالت إن الانفجار لم يهدد سلامة السكان في المنطقة وإنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.
ونقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله إن "الانفجار وقع الساعة (12:19 بتوقيت غرينتش)".
وأضاف "هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة.. الإصابات لا تهدد حياة الجرحى، والمحققون ما زالوا في الموقع".
المصدر : الجزيرة + رويترز