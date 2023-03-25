وفاة مهاجريْن اختناقا داخل قطار شحن في ولاية تكساس الأميركية

قالت الشرطة الأميركية إن اثنين من المهاجرين غير النظاميين توفيا اختناقا داخل قطار شحن، كما أصيب 14 آخرون بإصابات حرجة، فيما تبدو محاولة لتهريب البشر في ولاية تكساس (جنوب) التي تربطها حدود مع المكسيك.

وذكرت شرطة مدينة أوفالدي في ولاية تكساس أنه عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية، وجرى نقل 10 من المهاجرين على الأقل على متن طائرات مروحية وعربات إسعاف إلى المستشفى للعلاج.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون قطار شحن قرب مدينة نيبا (تبعد مسافة تقل عن 161 كلم عن الحدود مع المكسيك) على ما أوضحت الشرطة في بيان، وذلك بعدما تلقى المسؤولون في الولاية مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار.

تحقيق فدرالي

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن محققين فدراليين يتحرون عما إذا كانت الواقعة ذات صلة بعملية لتهريب البشر.

#BREAKING: 15 undocumented immigrants found 'suffocating' in train car near Knippa, Texas, just east of Uvalde. 2 were pronounced dead and 10 are now hospitalized. 5 airlifted were airlifted to San Antonio area hospitals. The Uvalde Police Department says that Highway 90… pic.twitter.com/v0VBo09mqp — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) March 25, 2023

وذكرت قناة "كيه إس إيه تي" (KSAT) أن دانيال رودريغيز قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار، ووصف رودريغيز وفاة اثنين من المهاجرين غير النظاميين بالأمر المفجع.

ووصلت الحرارة عصر أمس الجمعة إلى 30 درجة قرب المكان الذي أوقفت فيه الشرطة القطار حسب ما أوردت قناة "إيه بي سي" (ABC) المحلية في مدينة سان أنطونيو.

وقالت القنصلية المكسيكية في مدينة إيغل باس بولاية تكساس في تغريدة على تويتر إنها على علم بواقعة اختناق المهاجرين، وتجري اتصالات مع المسؤولين الأميركيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.

وتربط ولاية تكساس حدود طويلة مع المكسيك يفوق طولها ألفي كلم.

وكانت سلطات مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس قد عثرت في يونيو/حزيران 2022 على 53 مهاجرا لقوا حتفهم في مقطورة شاحنة جراء موجة الحر أثناء محاولة تهريبهم إلى الأراضي الأميركية.