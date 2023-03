وفاة مهاجريْن اختناقا داخل قطار شحن في ولاية تكساس الأميركية

قالت الشرطة الأميركية إن اثنين من المهاجرين غير النظاميين توفيا اختناقا داخل قطار شحن، كما أصيب 14 آخرون بإصابات حرجة، فيما تبدو محاولة لتهريب البشر في ولاية تكساس (جنوب) التي تربطها حدود مع المكسيك.

وذكرت شرطة مدينة أوفالدي في ولاية تكساس أنه عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية، وجرى نقل 10 من المهاجرين على الأقل على متن طائرات مروحية وعربات إسعاف إلى المستشفى للعلاج.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون قطار شحن قرب مدينة نيبا (تبعد مسافة تقل عن 161 كلم عن الحدود مع المكسيك) على ما أوضحت الشرطة في بيان، وذلك بعدما تلقى المسؤولون في الولاية مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن محققين فدراليين يتحرون عما إذا كانت الواقعة ذات صلة بعملية لتهريب البشر.

#BREAKING: 15 undocumented immigrants found 'suffocating' in train car near Knippa, Texas, just east of Uvalde.

2 were pronounced dead and 10 are now hospitalized.

5 airlifted were airlifted to San Antonio area hospitals.

The Uvalde Police Department says that Highway 90… pic.twitter.com/v0VBo09mqp

— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) March 25, 2023