استعان الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ببرقية قديمة عمرها أكثر من 8 عقود لتحفيز صناعة الأسلحة في بلاده التي تشن حربا على جارتها أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وقرأ ميدفيديف -الذي يتولى منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي- نصّ برقية تهديد كتبها الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين تعود لعام 1941، وذلك بصوت عال لقادة صناعة الأسلحة في روسيا، في محاولة لتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية.

ونشر ميدفيديف لقطات مصورة على الإنترنت لنفسه وهو يقرأ برقية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية (1939-1945) من ستالين أثناء اجتماع مع لجنة وطنية للتسلح.

وكان ستالين كتب رسالة عام 1941 إلى مصنع يطالبه بتسريع إنتاج أجزاء الدبابات قائلا إنه "إذا تبين خلال أيام قليلة أنكم تنتهكون واجبكم تجاه الوطن، فسأبدأ أن أوسعكم ضربا كالمجرمين".

وانتقل حينئذ ميدفيديف إلى مجموعة من قادة صناعة الأسلحة الروسية قائلا "أيها الزملاء، أريد منكم أن تنصتوا لي، وتتذكروا كلمات الجنرال (ستالين)".

وميدفيديف -وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين- مؤيد قوي لما تطلق عليه موسكو تسمية "عملية خاصة" تنفذها في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وتحدث العديد من وسائل الإعلام الروسية عن تصريحاته غير العادية وقراره الاقتباس من ستالين.

وبعد فترة وجيزة من نشره مقاطعه المصورة، نشر ميدفيديف أيضا مقتطفات من مقابلة مع صحفيين روس، قال فيها إن روسيا تخوض فعليا حربا ضد كل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي الأشهر القليلة الماضية، أدلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بتصريحات عدة مثيرة للجدل، وتضمنت تلويحا باستخدام الأسلحة النووية في إطار المواجهة الراهنة مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا.