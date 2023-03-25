لإنهاء إسكانهم بالفنادق.. خطة بريطانية لإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية أو عبارات مهجورة

من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية في غضون أسابيع عن خطط جديدة لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبّارات مهجورة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت.

وقال التقرير إنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.

وأشارت الحكومة إلى أنها ترغب في إنهاء استخدام الفنادق في إسكان طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "نصرح دائما بالضغط غير المسبوق الذي يتعرض له نظام اللجوء لدينا، والذي نتج عن زيادة كبيرة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير المشروعة إلى البلاد".

وأضاف "نواصل العمل على مستوى الحكومة ومع السلطات المحلية لتحديد مجموعة من خيارات الإقامة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر وضعت الحكومة تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ويقضي بحرمان الذين يصلون إلى البلاد بهذه الطريقة من حق تقديم طلب اللجوء واحتجازهم وترحيلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" هي رواندا.





وواجه مشروع القانون انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في بريطانيا، كما قالت بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرّم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.

وبرر رئيس الوزراء ريشي سوناك إقراره هذه الخطة بعجز حكومته عن إيجاد حل للقوارب المتدفقة على البلاد، وأنه "حاول بكل الطرق" ولم يبق أمامه سوى حرمان كل من يصل عن طريق هذه القوارب من حق اللجوء.

ووضع سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسة بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفا في العام الماضي.