قتلى جراء إعصار وعواصف تضرب ولاية مسيسيبي جنوب الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل 14 شخصا على الأقل بسبب إعصار وعواصف رعدية تضرب ولاية مسيسيبي جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأوردت قناة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) الأميركية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في مقاطعة شاكري، و3 آخرين في مقاطعة كارول، و2 في مقاطعة مونرو، وآخر قضى في ولاية هامفريز.

وقالت وكالة الطوارئ في الولاية إن عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الإعصار والعواصف لا تزال مستمرة في مقاطعتي شاركي وهامفريز.

حجم الدمار

وذكر مسؤولون فدراليون ومحليون في ولاية مسيسيبي أن الدمار الناتج عن الإعصار والعواصف يمتد على مسافة تفوق 100 ميل (160 كلم)، وبث مغردون ووسائل إعلام محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل والمنشآت العامة.

وأصدرت وكالة إدارة الطوارئ في مسيسيبي في وقت متأخر أمس الجمعة تحذيرات بشأن الإعصار في مختلف مقاطعات الولاية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار يستمر في اجتياح الشمال الشرقي للولاية بسرعة 113 كلم في الساعة دون أن يضعف، متجها نحو ولاية ألاباما المجاورة.