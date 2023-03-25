عاجل | رويترز عن وكالة تاس: بوتين يعلن أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
25/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202308:30 PM (مكة المكرمة)
عاجل | رويترز عن وكالة تاس: بوتين يعلن أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
عاجل | رويترز عن تاس: بوتين يقول إن موسكو سترد على تزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
عاجل | تاس: روسيا ستستكمل بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في الأول من يوليو
عاجل | قناة روسيا 24 عن يوتين: نشرنا في بيلاروسيا 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية
المصدر : الجزيرة