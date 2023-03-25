أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في أوتاوا أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن "لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها".

ووفق مصادر إعلامية فقد قُتل 14 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا مساء الخميس، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وتعليقا على الضربات الأميركية في سوريا قال بايدن أعطيت تعليماتي بالرد السريع بعد الهجوم على قواتنا الخميس في سوريا من قبل جماعات مدعومة من إيران.

وجاءت تصريحات بايدن بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن تعرض قاعدة في محافظة دير الزور السورية لهجوم صاروخي من مجموعات تدعمها إيران، بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة منشأة في قاعدة للتحالف الدولي بالحسكة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن هجوما بعشرة صواريخ استهدف صباح الجمعة قاعدة "القرية الخضراء" في دير الزور شرقي سوريا.

وأضاف رايدر، في موجز صحفي، أن الهجوم على القاعدة لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وبين أن الصواريخ أصابت منزلا قريبا من القاعدة، وأن امرأتين وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

وكشف رايدر أن مجموعات مدعومة من إيران نفذت هجومي أمس واليوم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، الخميس، ما نتج عنه مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية".

وأوضح أوستن، في بيان، أن أجهزة المخابرات حددت "أن الطائرة المسيرة من صنع إيراني".

وأعلنت الدفاع الأمريكية فجر الجمعة شن غارات جوية وصفتها بالمحددة والدقيقة ضد جماعات مدعومة من إيران شرقي سوريا، ردا على هجوم لمسيّرة استهدف أمس منشأة في قاعدة للتحالف الدولي، بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشن القوات الأميركية المتواجدة في شمال وشرق سوريا بشكل متكرر ضربات ضد أهداف "معادية"، كما تتعرض قواعدها لهجمات، خاصة من قبل فصائل موالية لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية الذي تقود تحالفا دوليا لمحاربته.