عاجل | المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: مهاجمة القواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية سيتم الرد عليها

مجلس الأمن القومي الإيراني: اتهامات واشنطن لطهران بالهجوم على قواعد أميركية في سوريا غير صحيحة

مجلس الأمن القومي الإيراني: نعارض استهداف استقرار سوريا وتحملنا تكاليف لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فيها

مجلس الأمن القومي الإيراني: على واشنطن تحمل مسؤوليات نقل أفراد تابعين لتنظيم الدولة بهدف ضرب الاستقرار بسوريا