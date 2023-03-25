عاجل | المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: مهاجمة القواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية سيتم الرد عليها
25/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202305:13 PM (مكة المكرمة)
عاجل | المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: مهاجمة القواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية سيتم الرد عليها
مجلس الأمن القومي الإيراني: اتهامات واشنطن لطهران بالهجوم على قواعد أميركية في سوريا غير صحيحة
مجلس الأمن القومي الإيراني: نعارض استهداف استقرار سوريا وتحملنا تكاليف لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فيها
مجلس الأمن القومي الإيراني: على واشنطن تحمل مسؤوليات نقل أفراد تابعين لتنظيم الدولة بهدف ضرب الاستقرار بسوريا
المصدر : الجزيرة