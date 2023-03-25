بعد يوم من غرق وفقدان العشرات قبالة تونس.. انتشال 9 جثث لمهاجرين بسواحل صفاقس

تمكن خفر السواحل التونسي من انتشال 9 جثث بسواحل صفاقس جنوبي البلاد لمهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية إلى إيطاليا، في حين ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي وصلوا إلى سواحلها خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي (الدرك) حسام الدين الجبابلي -في بيان- أن وحدات الحرس البحري تمكنت منذ الخميس، وحتى ليلة الجمعة، من ضبط 2982 مهاجرا غير نظامي بينهم 9 تونسيين، وانتشال 9 جثث لأفارقة من جنوب الصحراء بينهم 4 أطفال ورضيع.

وأضاف أن ضبط المهاجرين غير النظاميين تم بعد إحباط 79 عملية هجرة غير نظامية في سواحل مدن صفاقس (جنوب) والشابة (شرق) باتجاه إيطاليا خلال الفترة نفسها.

وأمس الجمعة قال مسؤول قضائي لوكالة رويترز إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل مفقودون بعد غرق قارب جديد قبالة تونس، وهو خامس قارب يغرق في يومين في حوادث غرق أسفرت عن سقوط 7 قتلى ونحو 67 مفقودا.

ومنذ الأربعاء الماضي، وبعد عمليات تمشيط للسواحل، تمكن الحرس التونسي من ضبط أكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي أغلبهم من أفارقة جنوب الصحراء.

وأول أمس الخميس أعلن الحرس الوطني التونسي انتشال 7 جثث لمهاجرين غير نظاميين من سواحل جنوب البلاد وشرقها خلال 24 ساعة.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد لما قال إنه "تدفق أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا أن الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بأنه "عنصري"، رد سعيد بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، وحذر من المساس بالمقيمين قانونيا في البلاد من دول أفريقيا.

إيطاليا

في مقابل ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية إيطالية صباح اليوم السبت أن أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي وصلوا إلى شواطئ البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية الحكومية أن خفر السواحل الإيطالي وسفينة الإنقاذ الإنسانية لويز ميشيل أنقذوا عدة قوارب كانت محملة بالمهاجرين، في الغالب من دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر.

وأضافت أن معظم القوارب القادمة من تونس أو ليبيا وصلت إلى منطقة استقبال المهاجرين المكتظة في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال 24 ساعة الماضية إلى شواطئ إيطاليا يقدر بأكثر من ألفي شخص، ورجحت استمرار تدفق المهاجرين.