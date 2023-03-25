اليمن.. نجاة وزير الدفاع ومحافظ تعز من محاولة اغتيال

نجا وزير الدفاع اليمني محسن الداعري ومحافظ تعز نبيل شمسان اليوم السبت من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن موكب وزير الدفاع الفريق محسن الداعري تعرض لهجوم حوثي في خط الكدحة وهو في طريقه إلى مدينة تعز قادمًا من المخا.

وكان يرافق وزير الدفاع، في زيارته الأولى إلى تعز منذ تعيينه، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية في الوزارة، بالإضافة إلى محافظ تعز نبيل شمسان.

وتسبب القصف الحوثي في وقوع أضرار مادية بسيارة محافظ تعز، ونجاة جميع أفراد الموكب بمن فيهم وزير الدفاع والمحافظ ومرافقاهما.

وبالتزامن مع الهجوم على وزير الدفاع اليمني، استهدف الحوثيون نقطة عسكرية تابعة لقوات الشرطة العسكرية في منطقة الكدحة، مما أدى إلى مقتل جنديين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر بيان رسمي من قبل السلطات اليمنية أو جماعة الحوثي بهذا الخصوص، حتى الآن.

والجمعة، اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني جماعة الحوثي بالتصعيد العسكري في محافظة مأرب (وسط) على نحو أدى إلى نزوح مئات الأسر.

يأتي ذلك مع جهود مستمرة تقوم بها الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية لتحقيق تسوية سياسية باليمن تبدأ بتمديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات بنهاية 2014، بدعم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 في مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لمساندة قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.