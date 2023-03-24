وسط أجواء مبهجة.. إضاءة فانوس القدس الرمضاني بالمدينة التاريخية

احتفل مقدسيون بإضاءة فانوس القدس الرمضاني بجمعية برج اللقلق المجتمعي، وسط فعاليات إيمانية وفنية مبهجة انطلقت عقب صلاة التراويح بأول أيام شهر رمضان المبارك داخل أسوار المدينة المحتلة.

وسبقت حفل الإضاءة، 5 مسارات احتفالية انطلقت من أمام أبواب القدس التاريخية، وصولا إلى مكان الاحتفال بإضاءة الفانوس الرمضاني، حيث شاركت في المسار الأول الذي انطلق من باب حطة فرقة مقدسية للتراث الشعبي والأناشيد الدينية.

وشاركت فرق كشفية وفنية في المسارات الأربعة الأخرى التي انطلقت من باب الساهرة وباب العامود وباب الأسباط وشارع صلاح الدين.

ووثق فلسطينيون جانبا من المسارات الخمسة التي جابت شوارع وأزقة القدس المحتلة، وسط تفاعل واسع من المواطنين مع تلك الفعاليات التي تأتي في ظل قيود الاحتلال وإجراءاته في المدينة المقدسة.

واحتفل المشاركون بإضاءة الفانوس الذي يصل ارتفاعه لأكثر من 9 أمتار في مقر جمعية برج اللقلق، فيما أحيت فرق فنية أمسية رمضانية تخللتها الأناشيد الدينية.

ووثق صحفيون ومشاركون مشاهد من الاحتفالية، أظهرت جانبا من البهجة والفرحة في شوارع وأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

مدائح نبوية في احتفالية إضاءة فانوس رمضان بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/PbzE3K6bJH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 23, 2023

من أجواء احتفالية إضاءة فانوس برج اللقلق بالبلدة القديمة في القدس المحتلة pic.twitter.com/cyESSMkP5X — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 23, 2023

تغطية صحفية : "آلاف من الأهالي يشاركون في فعاليات إضاءة فانوس رمضان ببرج اللقلق بالقدس القديمة احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك وسط أجواء مبهجة" pic.twitter.com/iQHPqG6tZ1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 24, 2023

وأعلنت وكالة "بيت مال القدس الشريف" التابعة للجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس، والراعية لإضاءة "الفانوس الرمضاني"، برنامجها للفعاليات المجتمعية خلال شهر رمضان بتمويل من المملكة المغربية.