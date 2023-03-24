لمناهضة الإسلاموفوبيا.. إلهان عمر تقدم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب الأميركي

أعلنت النائبة الأميركية المُسلمة إلهان عمر تقديم مشروع قانون جديد لمحاربة الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين من أجل مناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه.

وقالت عضوة الكونغرس في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول أمس الخميس "مع بداية شهر رمضان المبارك، يجب أن نعيد التأكيد أن أصحاب العقائد الدينية المختلفة يجب أن يكون لهم الحق في العبادة دون خوف".

Rep. Omar is holding a press conference to announce a new resolution to condemn the rise in Islamophobia https://t.co/bLCPb6cJe0 — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) March 23, 2023

وأوضحت إلهان عمر أن مشروع القانون يأتي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للهجوم الذي نفذه أحد المسلحين على مسجد "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار عام 2019، وأودى بحياة 51 شخصا.

وحسب صفحة إلهان عمر على موقع الكونغرس، فإن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس النواب برعاية 20 عضوا آخرين من ممثلي الحزب الديمقراطي في المجلس.

وحضر المؤتمر الصحفي النائبة المسلمة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب التي أكدت ما قالته إلهان عمر بشأن الحاجة إلى القانون لمواجهة التصاعد المرتفع لجرائم الكراهية ضد المسلمين في أميركا.

وقالت رشيدة طليب عبر حسابها على تويتر "يجب أن نرفض الإسلاموفوبيا والقومية البيضاء، والسياسات التي تسعى إلى تقسيمنا على أساس من نحن، وكيف نصلي، أو لون بشرتنا".

Proud to join Rep. @Ilhan to honor the 51 beautiful lives that were stolen in the horrific Christchurch mosque attacks four years ago. We must reject Islamophobia, white nationalism, and policies that seek to divide us based on who we are, how we pray, or the color of our skin. pic.twitter.com/5pPmJHw7r8 — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 23, 2023

وتحدث في المؤتمر روبرت ماكاو مدير العلاقات الحكومية في مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" (CAIR)، قائلا "يرحب مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بمشروع القانون الذي يقر بالتهديد الذي يشكله تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا على المسلمين الأميركيين والمسلمين في دول أخرى في جميع أنحاء العالم".

Today, we joined Rep @Ilhan Omar & @RepRashida Tlaib to announce the introduction of a resolution that condemn #Islamophobia, white supremacy, and commemorate the fourth anniversary of the #Christchurch Mosque Massacre and other recent attacks. Watch our Government Affairs Dir.… pic.twitter.com/yHOoado8J0 — CAIR National (@CAIRNational) March 23, 2023

وأضاف ماكاو "من المهم للغاية أن يقود الكونغرس الطريق إلى رفض هذه الأيديولوجيات البغيضة والخطيرة، ويدعو مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية كلا الجانبين في المجلس (الديمقراطيون والجمهوريون) إلى المشاركة في رعاية هذا القرار وتبنّيه".

Thank you Rep. @Ilhan Omar for organizing this news conference! https://t.co/956ZU9XR72 — CAIR National (@CAIRNational) March 23, 2023

ومنذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 شهدت أميركا ارتفاعا ملحوظا في منسوب الإسلاموفوبيا، حيث ازداد عدد جرائم الكراهية ضد الأميركيين المسلمين، وضد أي شخص بدا شكله عربيا أو مسلما، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.