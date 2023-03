لمناهضة الإسلاموفوبيا.. إلهان عمر تقدم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب الأميركي

أعلنت النائبة الأميركية المُسلمة إلهان عمر تقديم مشروع قانون جديد لمحاربة الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين من أجل مناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه.

وقالت عضوة الكونغرس في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول أمس الخميس "مع بداية شهر رمضان المبارك، يجب أن نعيد التأكيد أن أصحاب العقائد الدينية المختلفة يجب أن يكون لهم الحق في العبادة دون خوف".

Rep. Omar is holding a press conference to announce a new resolution to condemn the rise in Islamophobia https://t.co/bLCPb6cJe0

وأوضحت إلهان عمر أن مشروع القانون يأتي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للهجوم الذي نفذه أحد المسلحين على مسجد "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار عام 2019، وأودى بحياة 51 شخصا.

وحسب صفحة إلهان عمر على موقع الكونغرس، فإن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس النواب برعاية 20 عضوا آخرين من ممثلي الحزب الديمقراطي في المجلس.

وحضر المؤتمر الصحفي النائبة المسلمة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب التي أكدت ما قالته إلهان عمر بشأن الحاجة إلى القانون لمواجهة التصاعد المرتفع لجرائم الكراهية ضد المسلمين في أميركا.

وقالت رشيدة طليب عبر حسابها على تويتر "يجب أن نرفض الإسلاموفوبيا والقومية البيضاء، والسياسات التي تسعى إلى تقسيمنا على أساس من نحن، وكيف نصلي، أو لون بشرتنا".

Proud to join Rep. @Ilhan to honor the 51 beautiful lives that were stolen in the horrific Christchurch mosque attacks four years ago.

We must reject Islamophobia, white nationalism, and policies that seek to divide us based on who we are, how we pray, or the color of our skin. pic.twitter.com/5pPmJHw7r8

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 23, 2023