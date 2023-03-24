بعد استهداف جماعات مرتبطة بإيران في سوريا.. البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى لصراع مع طهران والضربات لحماية قواتنا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إجراءات الولايات المتحدة في سوريا كانت تهدف إلى حماية القوات الأميركية هناك، في إشارة للضربات الأميركية التي استهدفت مجموعات عسكرية مدعومة من إيران الليلة الماضية.

وأضاف كيربي، في مقابلة تلفزيونية، أن إيران يجب ألا تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأميركية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.

كما أشار كيربي إلى أنه لا خسائر في صفوف الجنود الأميركيين في الهجوم الذي وقع صباح الجمعة على قاعدة أميركية في شرق سوريا، ووصف الهجوم بأنه رد فعل أولي على الضربات التي شنتها واشنطن على جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة.

وقال كيربي لمحطة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) التلفزيونية "ليس أمرا غريبا، عندما نقوم بضربة انتقامية كهذه أن يردوا على الفور بإطلاق صواريخ لا تصيب أهدافها.. لم يصب أحد ولم تقع خسائر بشرية أميركية على الإطلاق".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت في وقت متأخر الخميس مقتل جندي أميركي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركي آخر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة مساء الخميس منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة شمال شرق سوريا.

وردا على هذه العملية نفذ الجيش الأميركي ضربات جوية، وصفها بالدقيقة، في شرق سوريا أسفرت عن مصرع 11 مقاتلا مواليا لإيران بحسب مصادر حقوقية سورية.

وطالت الضربات الأميركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، مواقع عدّة في شرق سوريا، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور، مما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل 6 من عناصرها، كما استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، أسفر عن مصرع 5 مقاتلين موالين لطهران.

وردا على الضربات الجوية الأميركية، أطلقت مجموعات موالية لإيران عدة صواريخ صباح الجمعة، "سقط اثنان منها في حرم حقل العمر، من دون أضرار، في حين سقط الثالث على منزل مدني قرب الحقل الذي يضم قاعدة للقوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة"، وفق تصريحات مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية.

تحذير وانتقاد

وتعليقا على العمليات الأميركية الأخيرة اعتبر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز أن الرد الأميركي في سوريا "تحذير "لأي إرهابي يتهور بمهاجمة القوات الأميركية سيواجه ردا سريعا وحاسما"، مشيرا إلى أن ضربات أمس الجوية "عنصر هام في جهود مكافحة الإرهاب".

ومن ناحيته قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي إنه يجب أن يكون لدى أميركا القدرة على الدفاع عن نفسها واعتبر أنا "ما حدث -في إشارة إلى الهجومات على قاعدة أميركية في سوريا- يؤكد من جديد ضعف إدارة (جو) بايدن خصوصا حين لم تستمع لرأي قادة الجيش في أفغانستان".

وأضاف مكارثي إن العالم أصبح أقل أمنا بسبب خلق محور جديد للقوة، مشيرا إلى تحالف روسي صيني وإيراني كوري شمالي، معتبرا أن هذا الأمر "يجعل العالم أقل أمنا بسبب ضعف أميركا وعدم الاستماع لقادة الجيش".

على صعيد آخر، أجرى قائد هيئة الاركان المشتركة للقوات الاميركية الجنرال مارك ميلي محادثات عبر الفيديو مع نظيره الاسرائيلي هرتسي هليفي وبحث معه شؤونا إقليمية إضافة إلى التنسيق لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة، بحسب بيان المتحدث باسم الأركان الأميركية.

توتر متصاعد

وارتفع منسوب التوتر في سوريا بين الولايات المتحدة الأميركية والمجموعات العسكرية المدعومة من إيران بشكل قياسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسُجلت 3 عمليات قصف متبادلة بين الجانبين استخدم فيها الطرفان سلاح المسيّرات والصواريخ وقذائف المورتر.

ونفذت الجماعات المدعومة من إيران -حسب ما يقول مسؤولون أميركيون- حوالي 78 هجوما على قوات التحالف بسوريا منذ عام 2021، وتنوعت وسائل الهجوم بين مسيّرات ملغمة وصواريخ وقذائف هاون.

وتقدر مصادر سورية وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، وتحديدا في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مرورا بالميادين.

وتنتشر القواعد والمراكز التي توجد فيها قوات أميركية بمناطق جنوب شرق سوريا حيث أقيمت قاعدة التنف، وكذلك إلى الشمال الشرقي من هذا البلد وتحديدا قرب الحسكة ودير الزور حيث المناطق الغنية بالنفط.

وتتحدث التقديرات الأميركية المتداولة عن وجود ما بين 900 وألفي جندي أميركي في شريط يبلغ طوله نحو 55 كيلومترا.