البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على إصابة جنود أميركيين

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الجيش الأميركي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء أمس الخميس في سوريا ردا على إصابة 5 جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم وقع في وقت سابق.

وتشن القوات الأميركية المتواجدة في شمال سوريا بشكل متكرر ضربات ضد أهداف "معادية"، كما تتعرض قواعدها لهجمات، خاصة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقود تحالفا دوليا لمحاربته.

وبعد أن فقد مسلحو التنظيم عام 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي تقودها الوحدات الكردية بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم في سوريا إلى مخابئ صحراوية شرق البلاد.