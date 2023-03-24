بعد مقتل أميركي بهجوم طائرة مسيرة.. البنتاغون يستهدف مليشيات موالية لإيران في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات جوية مساء أمس الخميس في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران، تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل مقاول أميركي وإصابة 5 جنود أميركيين.

وأضافت أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (10:38 بتوقيت غرينتش) أمس الخميس.

وقال الجيش إن تقديرات المخابرات الأميركية تشير إلى أن الطائرة المسيرة إيرانية الأصل.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأوضح أن الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم الخميس وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري.

وفي أغسطس/آب الماضي، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط، بعد أن استهدفت طائرات مسيّرة موقعا لقوات التحالف دون أن تتسبب في أي إصابات.

وينتشر مئات من الجنود الأميركيين في سوريا في إطار تحالف يقاتل فلول تنظيم الدولة، وكثيرا ما يُستهدَفون بهجمات تشنها مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم أو موالية لإيران.