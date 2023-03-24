أكدت جمهورية جنوب أفريقيا دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها في أغسطس/آب المقبل، رغم مذكرة "المحكمة الجنائية الدولية" الصادرة بحقه.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قولها للصحفيين إن "الرئيس بوتين أحد زعماء "بريكس"، وهو مدعو للقمة رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثير القلق".

وأضافت باندور "في وقت سابق أشرت أكثر من مرة إلى المعايير المزدوجة في القضايا الدولية. وهناك عدد كبير من الدول الأخرى المشاركة في نزاعات، ولم تهتم المحكمة الجنائية الدولية بأحد منها".

يشار إلى أن روسيا رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها لا تعترف باختصاص المحكمة، كما أعلنت موسكو فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية و3 قضاة.

وتعد جنوب أفريقيا واحدة من 123 دولة صادقت على "نظام روما الأساسي" للمحكمة، وتعترف باختصاصها.

وأصدرت الجنائية الدولية في لاهاي الجمعة الماضي مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو أمر رحبت به كييف وبعض حلفائها الغربيين.

ومنتدى بريكس منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم، وتمثل دول بريكس 40% من مساحة العالم، وتسهم بربع إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 40% من سكان العالم.

وتشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول "بريك"، ثم انضمت لها جنوب أفريقيا.

ويرى متابعون أن إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع (جي 7) التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.