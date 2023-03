المدعية العامة في إسرائيل تحذر نتنياهو: تدخلك في تعديلات القضاء غير قانوني

طعنت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، في قانونية تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعديلات بالنظام القضائي تسعى إليها حكومته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن بهراف أبلغت نتنياهو صباح اليوم الجمعة بأن خطابه الليلة الماضية حول التغييرات في النظام القضائي غير قانوني ويشكل تضاربا في المصالح.

#ISRAEL:THE ATTORNEY VS #NETANYAHU.Leader violates conflict of interest agreement by pledging to take over judicial review,according to Attorney General Gali #Baharav–#Miara

The PM is currently on trial on charges of #corruption, #fraud and breach of trust https://t.co/A2dA7AWW5H

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) March 24, 2023