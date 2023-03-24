"تُرك يصارع الموت وحده".. غضب في فرنسا بعد وفاة "مأساوية" لشاب من أصول عربية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا موجة غضب وتعاطف واسعة مع حادثة وفاة طالب من أصول عربية، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط اتهامات لإدارة المدرسة بتركه يواجه الموت وحده.

وبدأت القصة -حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية- حين كان جميع طلبة "علوم وتقنيات الإدارة" في مدرسة ثانوية بمدينة ليل (شمال البلاد) منهمكين في اجتياز اختبار يتعلق بالقانون البيئي، حين سقط نذير (19 عاما) على الأرض.

ونقلت صحيفة "صوت الشمال" عن "فنسان" وهو أحد طلبة الثانوية قوله إن "نذير" سقط مغشيا عليه فاقدا وعيه مباشرة، وحين هم بعض الزملاء لمساعدته، أُمروا مباشرة بالعودة إلى مقاعدهم.

Malaise cardiaque pendant le bac à Gaston-Berger à #Lille : l’élève est décédé https://t.co/Bx3bZZC5bY pic.twitter.com/Sy0UkYwmnU — La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 22, 2023

وذكر طالب آخر في الثانوية أن "نذير" تُرك مدة وهو ملقى على الأرض، قبل أن يتغير لونه وبعدها تم استدعاء مستشارة تربوية، ثم حضرت فرق الحماية المدنية التي نقلت الشاب إلى المستشفى، وحاولت إنقاذه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وتساءلت الناشطة سهام أسباغ -عبر حسابها على تويتر- قائلة "ماذا قال هؤلاء الكبار لبعضهم لترك شخص بلا حياة على الأرض ودفع الآخرين لمواصلة امتحاناتهم؟"

واتهم مغردون عبر تويتر إدارة المدرسة بالعنصرية، حيث تركت الشاب "نذير" في تلك الحالة حتى فارق الحياة.

On pense fort aux proches de Nadir. Allah y rahmo 🤲🏽 Courage à eux. Et vraiment bravo & force aux camarades de classe qui ont réalisé les 1ers gestes de secours, ont interpellé les adultes, ont refusé de continuer dans ces conditions & ont raconté cette histoire. Des exemples👌🏽 — Sihame Assbague (@s_assbague) March 22, 2023

في المقابل، أكد آخرون أن جميع الذين حضروا الواقعة من المسؤولين على الثانوية يستحقون السجن.

ونشرت عميدة الأكاديمية فاليري كابويل بيانا -نقلته وسائل إعلام محلية- أعلنت فيه وفاة الشاب، وقدمت تعازيها لجميع أفراد عائلته وأحبائه.