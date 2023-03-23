واشنطن: زيادة كبيرة في تحليق الطائرات الروسية فوق قاعدة أميركية بسوريا

قال قائد عسكري أميركي إن طائرات عسكرية روسية حلقت فوق قاعدة عسكرية أميركية جنوبي سوريا 24 مرة في مارس/آذار الحالي، مضيفا أن هذا التحليق المتكرر "ينتهك اتفاقا عمره 4 سنوات بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يهدد بتصعيد الوضع".

وصرح قائد القوات الجوية المشتركة في القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش لشبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) الأميركية -أمس الأربعاء- بأن أحدث تحليق روسي فوق قاعدة التنف القريبة من حدود سوريا مع الأردن والعراق حدث قبل ساعات قليلة فقط.

وأوضح المتحدث أن الطائرات الحربية الروسية تحلق على بعد ميل واحد من القوات الأميركية الموجودة داخل قاعدة التنف، واصفا الوضع بغير المريح.

ومن بين الطائرات المشاركة في عمليات التحليق مقاتلات "سوخوي-34" (Su-34)، وتحمل بعض الطائرات أسلحة جو جو وبعضها الآخر يحمل ذخائر جو أرض، وتحمل طائرات أسلحة وصواريخ وقنابل حرارية وأخرى موجهة بالرادار.





وحسب المسؤول العسكري الأميركي، فإن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي لقاعدة التنف في فبراير/شباط الماضي، في حين بلغ عدد مرات الانتهاك 14 مرة في يناير/كانون الثاني 2023.

وقال القائد العسكري الأميركي "إنها زيادة كبيرة"، مضيفا أنه بهذا المعدل سيصبح العدد ضعف ما كان عليه في الماضي.

اتفاق 2019

وكانت واشنطن وموسكو اتفقتا في العام 2019 على تدابير لمنع وقوع حوادث جوية بين قواتهما فوق الأراضي السورية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) من جهة أخرى، ففي الأسبوع الماضي تحطمت طائرة مسيرة أميركية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي-27″، وذلك في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

والاثنين الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-35" فوق بحر البلطيق بعد رصد طائرتين إستراتيجيتين أميركيتين تحلقان باتجاه الحدود الروسية، لكنهما غادرتا بعد ذلك.